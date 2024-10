(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Trasporti, Potenti (Lega): impianti vecchi, sinistra faccia esame di coscienza

Roma, 2 ott. – “Chissà perché per la sinistra è sempre colpa di Salvini. I problemi di oggi alle stazioni di Termini e Tiburtina sono legati agli impianti, ormai vecchi, che il Pd in decenni di governo non ha mai sostituito. Ci penserà il ministro in carica, intanto la sinistra faccia un esame di coscienza, dopo aver bloccato per anni il Paese”.

Così il senatore della Lega Manfredi Potenti.