(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Trasporti, Maccanti (Lega): “Problemi Termini colpa sinistra, non si scandalizzi”

Roma, 2 ott. – “Il ministro Salvini ha ereditato una rete infrastrutture obsoleta, completamente superata dal progresso tecnico. Colpa di una sinistra che per anni si è accomodata al Mit bloccando investimenti e ammodernamento, mentre oggi si scandalizza se le cose non funzionano come dovrebbero. Il ministro Salvini si è messo al lavoro fin da subito per chiudere una stagione fallimentare che oggi si è materializzata con i problemi a Roma Termini”.

Lo dichiara la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti.