(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Trasporti: Germanà (Lega), problemi Termini colpa decenni malgoverno sinistra

Roma, 2 ott. – “Se tra Termini e Tiburtina ci sono impianti datati, la colpa è solo ed esclusivamente dei signori del NO della sinistra che per decenni non hanno investito nelle infrastrutture del nostro Paese. Il loro malgoverno, privo di investimenti in opere di ammodernamento, ha bloccato tutta Italia. E oggi hanno anche il coraggio di provare a scaricare le loro responsabilità: la solita pochezza delle opposizioni che non hanno argomenti e strumentalizzano. Ma certa sinistra stia tranquilla: anche stavolta provvederà il ministro Matteo Salvini a rimediare alle loro mancanze, così come ha fatto avviando e accelerando sui lavori infrastrutturali da Nord a Sud”.

Lo dichiara il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

