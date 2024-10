(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Trasporti, Dara (Lega): polemiche sinistra indecorose, tanto quanto loro gestione infrastrutture

Roma 2 ott. – “La sinistra ha guidato il Mit per anni. Ma non ha fatto assolutamente nulla per ammodernare e potenziare, investendo, le infrastrutture del nostro Paese. Gli impianti tra Termini e Tiburtina sono datati. La sinistra, quando era al governo, tra i vari no ai cantieri necessari all’Italia, non ha nemmeno mai pensato di intervenire sostituendoli. Oggi arrivano polemiche indecorose: per fortuna oggi c’è un ministro come Salvini che non solo sta sbloccando cantieri fermi da anni, ma sta anche puntando sulla modernizzazione delle reti di trasporto italiane. Sistemeremo anche questo loro lascito”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti, Andrea Dara.