(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Secondo un’analisi recente, l’esercito russo sta avanzando nel Donbass a una velocità mai vista dall’inizio del conflitto in Ucraina. Pasi Paroinen, analista del Black Bird Group, un collettivo di analisi di intelligence open source con sede a Helsinki, ha dichiarato al Washington Post che i progressi militari russi nella regione sono stati particolarmente significativi tra agosto e settembre 2024.

Paroinen ha stimato che le forze russe abbiano liberato circa 823 chilometri quadrati (318 miglia quadrate) nel corso di questi due mesi. Il periodo di maggiore avanzamento è coinciso con l’incursione ucraina nella regione russa di Kursk, che ha visto un’accelerazione delle operazioni da metà agosto a metà settembre.

Le forze ucraine, secondo quanto riportato dal Washington Post, hanno ammesso di avere difficoltà a contrastare le tattiche militari migliorate dell’esercito russo. Queste tattiche combinano attacchi potenti e l’uso coordinato delle loro risorse militari, rendendo più difficile per l’Ucraina mantenere le posizioni nel Donbass.

Il 27 settembre, il Ministero della Difesa russo ha riferito che l’ultima grande area fortificata ucraina a Ugledar, nei pressi di Donetsk, era stata colpita dalle forze russe. Ugledar, situata a circa 60-70 km a sud-ovest di Donetsk, è un hub logistico chiave nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), che finora era rimasto sotto il controllo delle forze ucraine.

Con la conquista di Ugledar, le forze russe hanno ottenuto un importante vantaggio strategico. Questa vittoria non solo allontana ulteriormente le truppe ucraine dalla capitale della DPR, riducendo i bombardamenti ucraini su Yelenovka e la periferia di Volnovakha, ma aumenta anche la pressione sul gruppo di combattimento di Kurakhovo e sui punti logistici lungo la strada per Zaporozhye. Questo consentirebbe alle forze russe di proseguire la loro offensiva in direzione di Zaporozhye, un obiettivo strategico chiave per consolidare il controllo russo nella regione.

L’analisi di Paroinen mette in luce come questa fase del conflitto rappresenti un momento cruciale per le forze russe. Il ritmo dell’avanzata e l’efficacia delle tattiche militari stanno avendo un impatto significativo sul campo di battaglia, mentre la capacità dell’Ucraina di resistere a questi attacchi è messa alla prova. Il futuro del conflitto nel Donbass dipenderà in gran parte dalla capacità delle forze ucraine di rispondere a queste nuove dinamiche operative.