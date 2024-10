(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Le confezioni degli alimentari e il passaggio delle sostanze chimiche. Contaminanti dai contenitori

Pensavano di trovarne qualche centinaio invece ne hanno rinvenuti 3.601. Sono sostanze chimiche che dalle confezioni passano agli alimenti che mangiamo.

Per condurre la loro analisi gli scienziati hanno fatto un inventario delle sostanze chimiche note per essere presenti negli imballaggi alimentari o nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, quindi hanno cercato, nei database globali dei tessuti, le prove che le sostanze chimiche erano state trovate nel corpo umano.

Ricercatori svizzeri e di altri Paesi hanno scoperto che, delle circa 14.000 sostanze chimiche presenti negli imballaggi alimentari, 3.601, ovvero circa il 25% del totale, sono state trovate in campioni di sangue, capelli o latte materno.

Gli esseri umani sono esposti a sostanze chimiche sintetiche provenienti da alimenti, farmaci, prodotti per la cura della casa e della persona e inquinanti ambientali e alcune di queste sostanze chimiche sono state associate alla crescita di alcune malattie. Gli imballaggi alimentari e altri articoli a contatto con gli alimenti come le stoviglie e le attrezzature per la lavorazione degli alimenti, contribuiscono al carico chimico umano perché queste sostanze in contiguitā con gli alimenti migrano nel cibo e sono trasferite per ingestione nel nostro organismo.

La maggior parte delle sostanze chimiche che fuoriescono dagli imballaggi alimentari proviene dalla plastica ma, notizia eclatante, i problemi ci sono anche per quelli fabbricati in carta e cartone riciclati, perché possono contenere inchiostri non alimentari che si trasferiscono al cibo. In che misura e quantitā dipende dal tipo di imballaggio e di alimento. Le alte temperature possono causare il rilascio pių rapido, motivo per cui i ricercatori raccomandano di evitare di cuocere il cibo nel forno a microonde in contenitori da asporto. Gli alimenti ricchi di grassi o acidi tendono inoltre ad assorbire pių sostanze chimiche dalla loro confezione, cosė come gli alimenti presenti in contenitori pių piccoli: pių angusto č il contenitore, maggiore č il contatto con il cibo all’interno.

“Ci sono comunque sostanze chimiche pericolose – quali metalli, composti organici volatili, ftalati – note per essere collegate a esiti avversi per la salute umana.”, ha detto Jane Muncke, direttore scientifico del Food Packaging Forum e uno degli autori del documento, che aggiunge “Il lavoro svolto puō aiutare la ricerca futura sui rischi per la salute.” “Sapevamo giā che le sostanze problematiche negli imballaggi alimentari non si limitano a quelle ben note, come bisfenolo e ftalati”, commenta uno degli autori dello studio, Olwenn Martin dell’University College di Londra, “ma siamo rimasti sorpresi dall’elevato numero di sostanze a contatto con gli alimenti per i quali esistono prove di esposizione umana. Ciō dimostra che č necessario fare pių ricerche sulla tossicitā e l’esposizione a molte sostanze e sulla regolamentazione del loro utilizzo negli imballaggi alimentari”.

L’Unione europea disciplina il settore delle sostanze chimiche che possono essere autorizzate per l’impiego nel settore alimentare, definendo quelle che possono essere usate in sicurezza e in quale concentrazione.

L’ideale sarebbe attuare la strategia: una sostanza, una valutazione.

(Pubblicato sul quotidiano LaRagione del 1 ottobre 2024)

Primo Mastrantoni, presidente comitato tecnico scientifico di Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

URL: http://www.aduc.it

