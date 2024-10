COMUNICATO STAMPA – Centro Sociale “Il Giardino”: ecco il programma 2024-2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 *Centro Sociale “Il Giardino”: ecco il programma 2024-2025 *

*Numerose le iniziative previste per la stagione 2024/2025: si spazia dalla

cultura ai laboratori creativi, passando per attività motorie, sociali,

informative e intergenerazionali*

Si confermano numerose e diversificate le iniziative proposte al *Centro

Sociale “Il Giardino”* per la *stagione 202**4**-202**5*: la struttura

polifunzionale comunale, gestita dall’associazione collettiva “Il Giardino”

e destinata a luogo di incontro della comunità figlinese per lo svolgimento

di attività di socializzazione, svago, cultura, benessere e informazione.

In ambito formativo e informativo le attività spaziano dal progetto *“Arte

di invecchiare attivamente”*, concepito sulla falsariga del progetto

*‘Reminescenza’* realizzato negli anni scorsi, all’*avviamento all’uso del

computer*. Sono previsti inoltre quattro incontri, denominati “*Cellulare

in mano. Bollette e salute sotto controllo*”, gestiti dai volontari

dell’Associazione ANTEAS, socio collettivo de “Il Giardino”, rivolti ai

cittadini in età adulta per colmare il divario digitale e sociale in essere

tra le generazioni.

Prosegue anche il *progetto “Atelier Alzheimer”* rivolto a pazienti affetti

da disturbi cognitivi e ai loro familiari, finanziato dalla Regione Toscana

e svolto dalla cooperativa sociale *Nomos*: un’iniziativa particolarmente

apprezzata che si avvale del supporto dei volontari messi a disposizione

dai Sindacati Pensionati e dalla associazioni socie del “Giardini” e che

prevede altresì il trasporto dei pazienti da casa al Centro e viceversa.

Sempre nell’ambito di supporto proseguono le attività di *gruppo auto-aiuto

contro le dipendenze*, organizzato dall’*Associazione Narcotici Anonimi di

Firenze*, e il *gruppo auto-aiuto per famiglie affidatarie*.

L’attività dello *sportello di mediazione familiare*, attivo due pomeriggi

al mese alla presenza di esperti indicati dall’*Associazione Mediamente APS*

e svolto in collaborazione con i Comuni di Figline e Incisa Valdarno,

Reggello e Rignano sull’Arno, prosegue nel proprio obiettivo di ascolto e

orientamento in situazioni di conflittualità. Anche lo *sportello di

ascolto psicologico *– in contatto permanente con le strutture

socio-sanitarie del territorio – mantiene il proprio ruolo come spazio di

accoglienza, orientamento e sostegno alle persone più fragili.

Lo *sportello “Punto insieme”*, gestito dal Comune attraverso la presenza

settimanale nel Centro sociale di una personale esperta, continua ad essere

un punto di riferimento per* aiutare gli anziani* nello svolgimento di

*pratiche

burocratiche.*

Nel corso della prossima stagione è previsto il *corso di formazione per

nuovi volontar*i, organizzato e gestito da *AVO*, mentre saranno lanciate

iniziative varie su temi di attualità di interesse sociale.

Non mancano neppure attività in cui dare sfogo alla propria inventiva in

ambito ricreativo e culturale. Si va dai* Pomeriggi Insieme* previsti tutti

i giorni, sabato e domenica compresi, negli spazi del Centro sociale,

al *progetto

“Invito alla Lettura”* che prevede sedici incontri in cui affrontare il

tema *“Tanti modi di viaggiare il mondo” *alla base dell’edizione di

quest’anno. In quest’ottica si inserisce anche la presentazione di libri e

autori, nonché il consueto *Servizio di Biblioteca*, tenuto dai volontari e

allestito in una sale del Centro. Non mancano altre occasioni culturali di

valore come il *Laboratorio di Teatro Sociale e Comunità*, gli *incontri di

Storia dell’Arte e del Costume*, le *visite d’arte guidate*, il *laboratorio

di acquerello* e lo *spettacolo teatrale realizzato da volontari*. Infine è

stata confermato *Estate Fresca Anziani*, l’iniziativa organizzata e

autogestita nei periodi di calura estiva sempre più frequenti e dannosi

alla saluta dei più fragili.

Con oltre venti anni di successo, continua *Musica e Ballo* come una delle

iniziative più apprezzate in ambito ludico e motorio. Tra le attività che

ha accompagnato fin dalle sue origini la storia del Centro sociale,

anche l’*attività

motoria per anziani* che viene svolta dalla UISP con corsi di educazione

psico-motoria e A.F.A. Tra le iniziative che il Centro vuole replicare c’è

il *”Laboratorio creativo”*, dove i partecipanti, oltre a vivere momenti di

socializzazione e integrazione, possono *ideare e confezionare oggetti

artistici con materiali poveri*, che verranno venduti nei mercatini locali,

destinando il *ricavato in beneficenza*. Il laboratorio *dallo scorso anno*

è organizzato *insieme **ad **ASEBA** (Associazione SEnza B**A**rriere)*.