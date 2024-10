(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Violenza sulle donne a Napoli. Litigio tra fidanzati e lui la picchia

selvaggiamente. Borrelli: “Va fermato prima che la sua mentalità violenta e

retrograda porti a drammi”

Ancora un episodio di violenza sulle donne nel napoletano. Stavolta

protagonisti una giovane coppia di fidanzati. Sarebbe avvenuto nel Rione

Bisignano, a Barra, periferia orientale di Napoli, venerdì 27 settembre.

Nel video registrato dalle videocamere di controllo si sentono i due

ragazzini litigare, lui rimprovera lei per aver espresso il desiderio di

uscire con le proprie amiche tentando di afferrarle un polso. Dopo aver

percorso un tratto di strada assieme, ad un certo punto la furia del

ragazzo si accende e comincia prendere a schiaffi e calci la giovane donna

che non può fare altro che piangere.

“Abbiamo segnalato l’episodio alle forze dell’ordine chiedendo di

indentificare il vile aggressore e di consegnarlo alla giustizia. Il suo

spregevole gesto è segno premonitore di comportamenti retrogradi e violenti

che potrebbero in qualsiasi momento trascendere e portare ad episodi ancora

più gravi che potrebbero sfociare nel dramma. Bisogna evitarlo ora e in

ogni situazione sospetta. Quando sono evidenti i segni premonitori di abusi

e violenze sulle donne bisogna agire d’ufficio mettendo sotto osservazione

i soggetti che vanno allontanati dalle vittime. Quei tempi in ci si

considerava la donna come oggetto, di proprietà dell’uomo, quei tempi in

cui l’unico ruolo possibile della donna era quello di moglie/serva e

allevatrice di bambini non sono poi così lontani. Anzi in alcune realtà

sono ancor ben presenti ed assillanti. E quando si tenta di ribellarsi, di

uscire da quei binari sui quali, si pensa, tu per forza devi camminare,

allora te la fanno pagare.” – queste le parole del deputato dell’Alleanza

Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli al quale diversi cittadini hanno

segnalato l’episodio preoccupati per la sorte della ragazza.

