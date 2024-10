(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 1 ottobre 2024

comunicato stampa

Parcheggio Tripoli, avanzano i lavori in piazza Marvelli. Dalla prossima settimana posizionata una nuova passerella lato mare per garantire l’accessibilità del parco del Mare e della spiaggia

Con la conclusione della stagione estiva entrano nel vivo i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio interrato Tripoli in piazza Marvelli, la nuova infrastruttura per la sosta a servizio della marina riminese che una volta completato consentirà di mettere a disposizione oltre trecento posti auto e un’ampia area dedicata alla sosta delle moto.

Il nuovo parcheggio si sviluppa sul sedime di piazzale Marvelli e sarà sviluppato su due livelli. Sono inoltre previsti oltre 220 stalli destinati a moto e scooter, realizzati sul piano stradale con un accesso al parcheggio che sarà garantito da rampe il cui traffico sarà regolato da una nuova rotatoria, che sarà realizzata all’incrocio tra via Tripoli e i viali delle Regine.

Nello specifico, in questi giorni si stanno completando i cordoli guida propedeutici alla realizzazione del diaframma, quello che di fatto rappresenta lo scheletro del parcheggio, che dovrebbe iniziare per la metà del mese di ottobre. Una volta completato il diaframma, presumibilmente ad inizio 2025, inizieranno le vere e proprie operazioni di scavo.

Proprio per consentire l’avanzamento dei lavori, dalla prossima settimana è previsto un allargamento dell’area di cantiere lato mare. Questo ampliamento prevederà lo spostamento dell’attuale percorso pedonale verso la spiaggia, con la realizzazione di una passerella ampia circa cinque metri che garantirà la piena accessibilità del Parco del Mare e dell’arenile.

L’ufficio stampa