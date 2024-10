“La farmacia di comunità tra prevenzione e nuovi servizi , a supporto del sistema sanitario “

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *FEDERFARMA partecipa al G7 con un evento – tavola rotonda e ben articolate

campagne di sensibilizzazione e screening.*

Il nuovo ruolo della farmacia di comunità, tra prevenzione e servizi, sarà

al centro del forum previsto tra gli eventi Extra G7 Salute per *martedì 8

ottobre, dalle ore 9.00, nella sala eventi dell’ex ristorante Passetto di

Ancona in piazza IV novembre*.

*Marco Meconi*, presentando come presidente di Federfarma Marche il

programma delle iniziative costruite per solennizzare lo svolgimento del G7

Salute in questa regione, sottolinea “ *l’alto livello dei risultati

ottenuti dalla farmacia di comunità, negli ultimi anni, dando risposte

concrete e professionali alla popolazione, impone di attivare un costante

confronto con le Istituzioni per far si che il sistema sanitario possa

contare sulla capillarità e professionalità dei farmacisti a servizio

della salute dei cittadini “. *

L’incontro – diffuso anche in diretta streaming – prende spunto dalla

sperimentazione dei “servizi in farmacia” che ha coinvolto, dal secondo

semestre 2023, le farmacie marchigiane, prima regione in Italia.

L’iniziativa nasce dalla constatazione che oltre alla dispensazione dei

farmaci, le “farmacie di comunità” stanno assumendo un ruolo sempre più

importante nella prevenzione e nella gestione dei problemi di salute dei

cittadini, ruolo che si amplia ovviamente quando la farmacia opera nelle

cosiddette “Aree interne”, l’iniziativa di *martedì 8 ottobre*, dalle ore

9.00, intende migliorare la comunicazione ed il rapporto professionale tra

professionisti della salute per assicurare una presa in carico più efficace

del paziente.

Le Marche infatti appresentano attualmente il modello dell’andamento

nazionale, nella convinzione che, soprattutto nei centri distanti dai poli

ospedalieri, la popolazione, prevalentemente anziana e fragile, trova nella

capillarità e professionalità del farmacista un fondamentale punto di

riferimento.

Questo sistema vede la farmacia come un nucleo strategico di coordinamento

tra i diversi professionisti del sistema sanitario, un luogo in cui

sviluppare una positiva collaborazione tra farmacista – medici di medicina

generale – pediatri di libera scelta, coinvolgendo ovviamente infermieri e

assistenti sociali.

Federfarma Marche ha inoltre programmato – nelle farmacie della

regione – *campagne

di sensibilizzazione*, sull’aderenza alla terapia, sulla salute dei

marchigiani, longevità, capillarità delle farmacie ed i nuovi servizi.

Visto che “la salute del cittadino è il nostro obiettivo”, i farmacisti

marchigiani si soffermeranno sull’efficacia della prevenzione nel diabete,

cardiopatie, antimicrobico resistenza, con suggerimenti sulle campagne

vaccinali, la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), il mal di testa

e servizi di telemedicina.