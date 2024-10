INVITO STAMPA: Il Nobel Parisi, il Presidente INFN e Il Rettore di UNIPI a EGO per i 20 anni di Virgo

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

giovedì 3 ottobre alle ore 14 ti invitiamo presso l’Osservatorio

Gravitazionale Europeo di Cascina (PI) a un incontro con la stampa,

organizzato in occasione della giornata di celebrazioni, organizzata da

EGO con INFN e MUR, per i 20 anni di attività scientifica

dell’esperimento Virgo.

All’incontro interverranno il premio Nobel, Giorgio Parisi, il

presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli,

il Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e il Direttore

dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, Massimo Carpinelli.

La giornata celebrerà i venti anni di attività scientifica

dell’esperimento Virgo e il suo contributo alla straordinaria

rivoluzione scientifica dell’Astronomia gravitazionale e prevede anche

un incontro del Nobel Parisi con studentesse e studenti dell’Università

di Pisa.

mercoledì 2 ottobre.

In allegato il programma delle attività.

L’evento non è aperto al pubblico, ma potrà essere seguito in diretta

streaming sul canale youtube di EGO e Virgo:

https://www.youtube.com/@EGOtheVirgoCollaboration

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo è in via Amaldi, Santo Stefano di

Macerata, Cascina.

EGO Communication Office

Dott.ssa Marina Caterina Magnani