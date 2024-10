(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 INCENDI BOSCHIVI IN GRECIA: PARTITI DUE CANADAIR DALL’ITALIA

Sul posto anche un rappresentante del Dipartimento e due dei Vigili del Fuoco

A seguito della richiesta di supporto pervenuta all’Emergency Response Coordination Centre di Bruxelles dalle autorità greche, il Governo italiano, tramite il Dipartimento della Protezione Civile, ha immediatamente disposto l’invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco per fronteggiare i vasti incendi che da giorni stanno interessando alcune aree del Paese.

I velivoli, decollati questa mattina, sono stati attivati come risorse rescEU-IT nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile: il sistema prevede, infatti, che due dei Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali, possano essere inviati all’estero in caso di necessità.