GIUSTIZIA, CORTE CONTI: DIGITALIZZAZIONE PROCESSO CONTABILE IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

Da oggi, 1° ottobre 2024, il Giudizio digitale contabile dinanzi alla Corte dei conti si arricchisce di una nuova funzionalità: il caricamento diretto (upload), in via telematica, dell’atto introduttivo del giudizio da parte dell’utenza.

Il percorso innovativo, avviato il 21 giugno scorso nelle Sezioni di primo grado, viene dunque ora esteso anche alle Sezioni d’appello e alle Sezioni riunite, così coinvolgendo tutti i gradi del processo contabile, tramite un’apposita piattaforma di upload, prima utilizzabile per il solo deposito di atti e documenti nei giudizi già iscritti a ruolo, in quanto per l’introduzione telematica dei giudizi occorreva l’utilizzo della PEC.

Obiettivo dell’intervento è incrementare la velocità e la sicurezza della procedura di deposito per tutti gli atti processuali riducendo le possibilità di errore e garantendo, al contempo, per il giudice e le parti, visibilità e certezza della data e dell’ora non solo del deposito, ma anche dell’inserimento dell’atto nel fascicolo.

L’informatizzazione in tutte le fasi del processo contabile, anche grazie a strumenti come questo, assicura, inoltre, tempi medi tra i più contenuti nel panorama della giustizia italiana. Maggiori informazioni, con le regole tecniche e le istruzioni operative di dettaglio, sono reperibili sul sito Internet della Corte dei conti, al link:

https://www.corteconti.it/Home/ChiSiamo/InformazioniUtili/RegFascicoloDig.