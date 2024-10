(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *BONELLI: CAMPO LARGO? NOME CHE NON MI PIACE, CHIAMIAMOLO ALLEANZA; CON

RENZI INCOMPATIBILI, CON CALENDA STIAMO INTERLOQUENDO*

Il ‘Campo largo’? “Un nome che non mi piace, chiamiamola semplicemente

‘Alleanza’. Renzi? Non credo che certe sue posizioni siano compatibili con

noi, ad esempio riguardo il Ponte sullo Stretto o il nucleare, mentre con

Calenda stiamo interloquendo”. A dirlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su

Rai Radio1, è Angelo Bonelli, deputato di Avs e portavoce di Europa Verde,

intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

