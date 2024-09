Giornata del Condominio Confedilizia – I problemi più diffusi: rumori molesti e Superbonus

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Confedilizia celebra la Giornata del Condominio

I problemi più diffusi: i rumori molesti ed il Superbonus

Ai banchetti e nel confronto con i cittadini-condomini sono emersi problemi comuni a moltissimi Condomini. In particolare la difficoltà di una serena convivenza resa talvolta impossibile a causa di rumori molesti provocati dai vicini nelle ore del riposo, gli ingenti costi delle ristrutturazioni in Condomini in cui era stato deliberato il Superbonus, che però non è andato a buon fine, i bilanci condominiali spesso giudicati incomprensibili.

Per partecipare ai convegni è necessario prenotarsi telefonando allo 0522.433905.

A chi parteciperà a questi eventi verrà donato un pratico volumetto tascabile da portare in assemblea per non essere mai impreparati intitolato appunto “all’assemblea con le regole in tasca”.