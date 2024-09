Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 30.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Tag der Senioren / Wertschätzung und Einbindung in gesellschaftliche und politische Entscheidungen wichtig!

Seit 1991 wird auf Beschluss der Vereinten Nationen jedes Jahr am 1. Oktober der Internationale Tag der Senioren begangen. SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg erinnert an das Ziel dieses Tages, der auch „Weltseniorentag“ oder „Tag der älteren Generation“ genannt wird: „Der Tag wurde eingeführt, um das Bewusstsein für die Situation und die Anliegen der älteren Generation zu schärfen. Er ist eine Gelegenheit, unsere Wertschätzung für die ältere Generation zu zeigen und zu betonen, wie wichtig ihre Rolle in unserer Gesellschaft ist.“

