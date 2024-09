comunicato stampa filca cisl roma su patente a punti in edilizia

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FILCA CISL DI ROMA,

NICOLA CAPOBIANCO

Sicurezza sul lavoro, Nicola Capobianco (Filca-Cisl Roma): “Con la

Patente a crediti più tutele anche per gli edili di Roma"

“Anche per i 45 mila lavoratori edili di Roma e provincia domani inizia

un nuovo corso: l’entrata in vigore della Patente a crediti consentirà

di avere più legalità e sicurezza nei cantieri, a vantaggio non solo del

settore ma dell’intera collettività". Lo dichiara Nicola

Capobianco, segretario generale della Filca-Cisl Roma. "La Patente

– spiega – ha il merito di puntare alla qualificazione del settore

partendo dall’uomo e dal lavoro, concetti che noi sosteniamo da sempre.

Non è un caso che la Patente, come il Durc e la congruità, sia una

intuizione nata in casa Filca e Cisl ben 21 anni fa. Nel nostro

territorio operano oltre 9 mila imprese, e si calcola che nella sola

Capitale siano operativi oltre 6 mila cantieri. I dati sugli infortuni,

però, ci impongono interventi drastici: dal 1° gennaio 2003 in edilizia

sono morti ben 88 lavoratori nella Capitale, un numero che sale a 148

comprendendo anche la provincia. Senza contare i lavoratori che

riportano lesioni e il dramma delle malattie professionali. La Patente a

crediti – aggiunge Capobianco – ci consentirà di qualificare il settore,

garantendo la qualità del comparto e dando così risposte concrete

all’esigenza di un’edilizia sicura, moderna, sostenibile. Il Superbonus

prima e il Pnrr con il Giubileo ora, stanno impegnando al massimo i