(ARC) Salute: Riccardi, Oltre il bianco con la cromoterapia esempio virtuoso

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Trieste, 30 set – “Oltre il bianco con la cromoterapia ? un

progetto di grande valore che si inserisce all’interno della

complessit? di un sistema sanitario da rivedere nei modelli

organizzativi per dare risposte ai nuovi bisogni in una societ?

che invecchia sempre di pi? e con un incremento delle cronicit?.

La definizione di esperienze come quella odierna rappresenta la

dimostrazione plastica di come il sistema debba evolvere,

accelerando e accantonando modelli organizzativi superati dal

mutamento dei bisogni”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi,

in occasione della presentazione del progetto ‘Oltre il bianco

con la cromoterapia’ all’interno degli spazi della struttura

complessa (Uco) Clinica di Chirurgia Maxillofacciale e

Odontostomatologia dell’ospedale Maggiore di Trieste.

Intervenuti alla conferenza stampa anche Antonio Poggiana,

direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano

Isontina (Asugi), Roberto Di Lenarda, rettore dell’Universit?

degli studi di Trieste e direttore della Clinica di Chirurgia

Maxillofacciale e Odontostomatologia, Stefano Chicco,

responsabile di struttura del servizio sociale comunale del

Comune di Trieste, Mario Brancati, presidente della Consulta

regionale delle associazioni delle persone con disabilit? e delle

loro famiglie del Friuli Venezia Giulia e Maurizio Bianco, tutor

del progetto per Asugi.

Nell’esprimere i ringraziamenti a tutti coloro che, a vario

titolo, hanno permesso il risultato odierno, Riccardi ha

sottolineato la riduzione della distanza tra i bisogni sociali e

sanitari “la quota di domanda sociale che nel passato era pi?

bassa rispetto a quella puramente sanitaria, oggi guadagna spazi

– ha precisato – e ci impone di adottare cambiamenti nei modelli

organizzativi ma anche culturali”.

“La disabilit? ? un esempio attorno al quale dobbiamo costruire

un nuovo modello organizzativo – ha detto l’assessore -: ? una

cronicit? che, come abbiamo visto oggi, si affronta con

l’inclusione, con l’indipendenza, con la libert? e con il

contributo di una legge approvata con una sostanziale unanimit?

dal Consiglio regionale, la 16 del 2022; una norma pioniera e

apripista a livello nazionale che ha accolto la straordinaria

esperienza che ci ? stata consegnata dalla 41”.

Il percorso di cambiamento non ? procrastinabile e Riccardi ha

esortato gli astanti a raccontare le esperienze come quella

odierna “dando un contributo quotidiano per modificare il

contesto culturale e abbattere quelle resistenze ai cambiamenti

nel modello organizzativo che non permettono di adeguare le

risposte ai bisogni di salute che corrono a un’altra velocit?”.

Nel dettaglio, il progetto di inserimento socio-lavorativo

rivolto a persone con disabilit?, con un’attenzione particolare

alle persone con disturbi dello spettro autistico, nasce dalla

collaborazione tra Asugi, Universit? degli studi di Trieste e

Servizio integrazione inserimento lavorativo (Siil) del

dipartimento servizi e politiche sociali del Comune di Trieste.