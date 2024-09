Al via i lavori di consolidamento e risanamento del ponte sulla Piave Vecchia lungo la Sp 43 tra i comuni di San Donà e Musile di Piave

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Al via i lavori di consolidamento e risanamento del ponte sulla Piave Vecchia lungo la Sp 43 tra i comuni di San Donà e Musile

La Città metropolitana annuncia che partiranno in questi giorni i lavori di consolidamento e risanamento conservativo del ponte sulla Piave Vecchia lungo la Sp 43 a cavallo tra i Comuni di San Donà di Piave e di Musile di Piave. I cantieri avranno una durata di 124 giorni e per concludersi alla fine di gennaio 2025 per un investimento di 1,5milioni di euro.

La struttura del ponte esistente è costituita da due opere in affiancamento, la prima costruita nel 1955 in calcestruzzo armato e la seconda nel 1976 con travi in precompresso.

Il progetto prevede di intervenire per una serie di lavorazioni che vanno dal rinforzo delle strutture delle spalle al ripristino dei calcestruzzi delle spalle e delle pile, passando poi per l’inserimento di nuovi apparecchi di appoggio su nuovi baggioli e il ripristino dei calcestruzzi delle travi e dell’intradosso delle solette. Si proseguirà, quindi, con l’inserimento di carpenteria metallica di vincolo delle travi di implacato ai testapila e di ancoraggio trasversale delle pile al primo impianto. Un altro passaggio prevede la demolizione e ricostruzione del marciapiede con posa di nuovi guard rail e parapetti e degli strati di usura e binder della pavimentazione e scarifica della soletta oltre al getto di uno spessore di calcestruzzo ad integrazione della soletta esistente. Si concluderà l’intervento con la stesa di nuova impermeabilizzazione e pavimentazione e la posa dei nuovi giunti.

A completare le lavorazioni per entrambe le strutture l’inserimento di nuove condotte per la raccolta dell’acqua di piattaforma e la dipintura della segnaletica orizzontale

L’intervento verrà realizzato sempre a traffico aperto, in quanto essendo la carreggiata sopra il ponte costituita da 3 corsie, verrà chiusa solo una corsia per volta, mantenendo il doppio senso di circolazione.