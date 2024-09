(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

Il nuovo Consiglio provinciale di Reggio Emilia

Affluenza record dell’82%: 8 seggi a Insieme, 3 a Terre reggiane e 1 a Progetto civico

Otto consiglieri provinciali alla lista di centrosinistra Insieme per la Provincia di Reggio

Emilia, 3 a quella di centrodestra Terre reggiane, 1 a Progetto civico. Questo il risultato

delle elezioni per il Consiglio provinciale che si sono svolte oggi, domenica, registrando

un’affluenza record dell’82% grazie al voto di 505 su 616 sindaci e consiglieri comunali.

Questi i 12 nuovi consiglieri provinciali di Reggio Emilia tra i quali il presidente Giorgio

Zanni (che è stato rieletto nel 2022 e resterà in carica fino al 2026) sceglierà

vicepresidente e assegnerà le deleghe. Per i consiglieri provinciali, come noto, non è

previsto alcun compenso o gettone di presenza.

Progetto civico per la Provincia di Reggio Emilia: Gianluca Paoli (Comune di Bagnolo

in Piano) 5.303 voti ponderati.

Terre reggiane: Alberto Bizzocchi (Comune di Bibbiano) 5.932 voti ponderati, Giuseppe

Pagliani (Comune di Scandiano) 5.455 e Cristina Fantinati (Comune di Novellara) 5.417.

Insieme per la Provincia di Reggio Emilia: Francesca Bedogni (sindaco di Cavriago)

7.433 voti ponderati, Ada Francesconi (Comune di Reggio) 7.049, Cecilia Barilli (Comune

di Reggio) 7.046, Claudia Martinelli (Comune di Castelnovo Monti) 6.503, Alberto Olmi

(sindaco di Quattro Castella) 5.526, Alessandro Santachiara (sindaco di Campagnola

Emilia) 5.250, Simone Zarantonello (sindaco di Novellara) 4.933 ed Elio Ivo Sassi

(sindaco di Villa Minozzo) 4.001.

Il commento del presidente Zanni

“L’alta affluenza di questa tornata elettorale è un segnale importante di partecipazione

che conferma, da ogni parte politica, attenzione e rispetto per la Provincia: ringrazio i

505 tra sindaci e consiglieri comunali che anche oggi hanno rappresentato al meglio i

loro cittadini, dalla Bassa all’Appennino, recandosi nella sede della Provincia a votare”, il

commento del presidente della Provincia, Giorgio Zanni, nel dare il proprio “benvenuto

a tutti i nuovi consiglieri, che garantiscono anche un’ampia rappresentanza territoriale,

oltre che politica”. “Lavoreremo insieme per continuare ad affrontare al meglio le

necessità e le emergenze di tutti i nostri concittadini e delle nostre amministrazioni

comunali, consapevoli dell’importante lavoro svolto finora e del tanto che occorre

continuare a fare, nell’attesa di quella importante e necessaria riforma istituzionale che

torni a dare piena dignità, anche economica, alle Province ed ai loro amministratori per

una maggiore efficacia a favore dei nostri concittadini“.