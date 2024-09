G7 Agricoltura: Mattia (FdI), successo che conferma interesse crescente per settore

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 “E’ sotto gli occhi di tutti il successo del G7 Agricoltura e Pesca che si

è svolto in Sicilia nel corso del quale è stata tracciata la strada da

percorrere per vincere le sfide future che il mondo dell’agricoltura si

troverà ad affrontare. Un successo per il quale è doveroso ringraziare la

premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida”. E’ quanto fa

sapere il deputato Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura

di Fratelli d’Italia, presente all’evento organizzato ad Ortigia. “Di

fondamentale importanza i messaggi lanciati da Siracusa, finalizzati a

combattere l’insicurezza alimentare, ad impegnarsi per un’economia più equa

e giusta e a ridare all’Africa il ruolo che merita”. Per Mattia poi “non

sono da sottovalutare le grandi capacità organizzative dimostrate

dall’Italia e dal governo per un G7 arricchito dalla straordinaria vetrina

di DiviNazione Expo, visitata da 350 mila persone a conferma di un

interesse sempre più crescente per l’agricoltura e l’innovazione”.