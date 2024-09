comunicato stampa – ELEZIONI PROVINCIALI AFFLUENZA ORE 17

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Ufficio Stampa

Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco

Web site http://www.provincia.lecco.it

Facebook http://www.facebook.com/provinciadilecco

Instagram http://www.instagram.com/provinciadilecco_/

Comunicato Stampa Lecco, 29 settembre 2024

ELEZIONI PROVINCIALI 2024: L’AFFLUENZA ALLE 17.00

L’Ufficio elettorale della Provincia di Lecco comunica che alle 17.00 per l’elezione del

Consiglio provinciale hanno votato 744 elettori, pari al 72,16% degli aventi diritto al voto

(1.031).

Nel dettaglio:

 Fascia A Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda azzurra: 371 su

536 aventi diritto al voto

 Fascia B Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti –

scheda arancione: 182 su 247 aventi diritto al voto

 Fascia C Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti –

scheda grigia: 99 su 130 aventi diritto al voto

 Fascia D Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti –

scheda rossa: 64 su 85 aventi diritto al voto

 Fascia E Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti –

scheda verde: 28 su 33 aventi diritto al voto

Nelle ultime elezioni per il Consiglio provinciale nel 2021 l‘affluenza alle 17.00 era stata

pari al 71,62%.

Il prossimo aggiornamento sull’affluenza verrà diramato alla chiusura delle operazioni di

voto, fissata alle 20.00.

Ai sensi della legge 56/2014 sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni

ricompresi nel territorio della Provincia di Lecco, per un totale di 1.031 aventi diritto al

voto.

I Consiglieri provinciali da eleggere sono 12.

Le operazioni di voto si concluderanno oggi alle 20.00 nel seggio unico allestito nella sala

don Ticozzi della Provincia di Lecco, in via Ongania 4.

Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì 30 settembre alle 8.00, nella medesima

sala.