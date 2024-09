Berlusconi, Mazzetti (FI): “Italiani non dimenticano”

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

“Se c’è qualcuno che ha difeso, valorizzato e reso ancor più grande l’Italia, il suo genio, l’autenticità italiana, il saper fare ‘Made in Italy’ è proprio Silvio Berlusconi, un vero leader italiano ed europeo che merita questo riconoscimento, che merita rispetto, verità e stima, anche da parte degli avversari politici”. Questo il commento di Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, sul francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi emesso dal Mimit, che aggiunge: “Auguri, Presidente! Gli italiani sanno e non dimenticano, anche se c’è – ancora – qualcuno che prova a cancellare la memoria e a riscrivere una storia, una grande storia. Non glielo permetteremo. La storia continua con i tuoi eredi di Forza Italia”.