Agenzia regionale 1031.24 Fdl 2024 Programma di lunedì 30 settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 “L’Europa ti cambia la vita”: la Regione Puglia alla 87^ edizione della Fiera del Levante, dal 28 settembre al 6 ottobre 2024

Programma di lunedì 30 settembre 2024

Luogo e ora dalle 10.00 alle 17.00 Padiglione 152 – Sala 2

Infoday: bandi ed avvisi pubblici del Dipartimento Sviluppo Economico – desk per informazioni e quesiti

Evento rivolto a Imprese, Liberi Professionisti, Banche, Confidi, Consulenti, ASL, AO e IRCSS

Ore 10.30 – Presentazione dei bandi e degli avvisi del Dipartimento Sviluppo Economico:

Contratti di Programma (CdP)

Programmi integrati di agevolazione (PIA)

Pacchetti integrati di agevolazione (Mini PIA)

Programmi integrati di agevolazione Turismo (PIA Turismo)

Pacchetti integrati di agevolazione Turismo (Mini PIA Turismo)

Reti

Trasformazioni

NIDI – Nuove iniziative d’impresa

TecnoNIDI

Efficientamento energetico edilizia sanitaria con la presenza delle società ed agenzie regionali:

dr Antonio De Vito, Direttore Generale di Puglia Sviluppo

dr Francesco Surico, Direttore Generale di InnovaPuglia

ore 10.00 introduzione:

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico

Gianna Elisa Berlingero, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico

ore 11.00 – Apertura desk dedicati alla presentazione di quesiti inerenti i bandi e gli avvisi

Modera Rosario TorneselloLuogo e ora Padiglione 152 – Sala 1 dalle 14.00 alle 17.30

II° Incontro Puglia ForesightLa Regione Puglia si confronta con le startup per raccogliere spunti, bisogni e proposte

14:00 – 14:10 |Introduzione: le principali novità in cantiere per le startup o Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico, Regione Puglia

14:10 – 14:20 |I fondi di investimento del bando Equity Puglia o I rappresentanti dei gestori dei fondi selezionati (Vertis, AVM Gestioni, Eureka! Venture, Indaco Venture partners) si presentano 14:20 – 15:20 | La parola agli startupper: le proposte delle startup o Le startup partecipanti presentano le loro proposte (in un tempo massimo di 2’ ciascuno)

15:20 – 15:50 |Sessione interattiva di domande e risposte Interverranno i dirigenti del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia e i referenti di ARTI e PugliaSviluppo

15:50 – 16:00 | Conclusioni o Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo economico, Regione Puglia Conduce e modera: Gianluigi De Gennaro, Responsabile Scientifico del Balab, Contamination Lab dell’Università di Bari

16:00 | Caffè di networking

Luogo e ora Padiglione 152 – Sala 3 dalle 14.00 alle 16.00

Nasce in Puglia il primo prototipo di Emozionario Ambientale

Presentazione del progetto Emozionario Ambientale

Saluti istituzionali e apertura

Rocco De Franchi, Regione Puglia

Serena Triggiani, Regione Puglia

Isabella Pisano, UnibaMaria Teresa Salvati, Everything is Connected APS

Porziana Di Cosola, Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore

Luogo e ora Padiglione 152 – Sala 1 dalle 10.00 alle 13.00

La Regione che innova: stato di attuazione del Piano di Riorganizzazione Digitale e prospettive per il futuro prossimo