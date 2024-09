(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

DE PRIAMO (FDI): CONTRASTO ALLE DIPENDENZE, BENE CIRCOLARE MIM SU RISCHI FENTANYL

“Contro le dipendenze e contro l’uso di droghe la sensibilizzazione è l’arma principale per prevenire la diffusione. La circolare del Ministero dell’Istruzione e Merito sui rischi legati all’uso del Fentanyl è un passo molto importante che, davanti all’arrivo sul mercato clandestino del farmaco antidolore, interviene con l’informazione e la sensibilizzazione all’interno delle scuole per prevenire e arginare la diffusione dell’uso del farmaco come stupefacente. È, inoltre, positivo che questa campagna venga avviata in un momento in cui il fenomeno Fentanyl non è ancora un’emergenza. Un plauso al MIM perché ha centrato due punti fondamentali nel contrasto alle droghe, l’informazione e la prevenzione, che riaffermano che la lotta a tutte le droghe va affrontata principalmente sul piano culturale, per diffondere tra i giovani il rifiuto della cultura dello sballo”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

