CS – Dal 3 al 6 ottobre l’Oktoberfest approda ad Alassio con un mix irresistibile di tradizione bavarese, festa e musica dal vivo

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Dal 3 al 6 ottobre l’Oktoberfest approda ad Alassio con un mix irresistibile di tradizione bavarese, festa e musica dal vivo

Dal 3 al 6 ottobre Alassio si unisce ai festeggiamenti dell’Oktoberfest offrendo ai cittadini e ai turisti il piacere di immergersi nell’atmosfera della celebre festa che si tiene in questo periodo in Germania, con ottima birra bavarese, buon cibo, musica live e dj set.

L’ evento, organizzato da Fipe in collaborazione con il Comune di Alassio, è sostenuto dalle attività commerciali aderenti, con il contributo dell’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio, che patrocina l’ iniziativa

In ogni giornata della manifestazione, dalle ore 12 fino a mezzanotte, sarà possibile degustare diverse varietà di ottima birra bavarese nei locali della città che sostengono l’iniziativa. L’evento entrerà nel vivo durante il weekend quando si aggiungeranno alla festa le esibizioni di Vogo Beat – travolgente marching band che sabato 5 ottobre proporrà le hit dance degli anni ’90 – e della Bandakadabra, urban fanfara che domenica 6 ottobre saprà entusiasmare grandi e piccini.

“Ci fa molto piacere – dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – sostenere questa iniziativa che porterà l’atmosfera della tipica festa bavarese in riva al meraviglioso mare di Alassio e tra i carruggi e le piazza della nostra città. Invitiamo tutti a partecipare a queste splendide giornate di intrattenimento, frutto dell’impegno di Fipe, delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa e la sostengono insieme al nostro Assessorato al Commercio”.

