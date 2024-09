(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, IL CAPRIOLINO SALVATO DAL CRAS STELLA DEL NORD DI LEIDAA E LA FAMIGLIA PELOSA DI GINO PAOLI CHE PER I SUOI 90 ANNI CI APRE LE PORTE DI CASA

La splendida storia del piccolo Otis, un capriolino che si sta riprendendo con del latte speciale per gli ungulati. Un cagnolino di quattro anni che arriva da Trapani e che è stato salvato dopo essere stato legato a un termosifone con una catena di cinquanta centimetri. La storia di Maurizio, che ha fatto amicizia con Mr. Smizzy, un giovane scoiattolo grigio. Conosceremo poi la meravigliosa famiglia pelosa di Gino Paoli, che per i suoi 90 anni ci apre le porte di casa. Queste e molte altre storie a Dalla Parte degli Animali, la trasmissione più animalista della tv italiana, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4 e in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.

Mia è una cagnolona speciale: ha quasi due anni ed è una femminuccia che arriva da una situazione spiacevole. I volontari sono stati chiamati la sera da una signora che la maltrattava e sono intervenuti subito. Don Schena ci parla dell’asino, un animale molto intelligente e buono. Quando fa il testardo capisce che c’è un pericolo in agguato. Guarda caso Gesù entrò a Gerusalemme con un asino e non con un cavallo, simbolo di bontà, intelligenza, attenzione e forza.

Ritorniamo al Cras dove la polizia provinciale ha portato un giovane sparviere: il povero animale era finito a terra, perché non aveva completato il suo piumaggio, probabilmente preso per incapacità di volare, in assenza di lesioni. Sempre al Cras è arrivato un allocco debilitato e cieco da un occhio: i veterinari hanno cominciato a imboccarlo e continueranno a farlo finché non si rimetterà. Via poi alle adozioni. Qui Quo e Qua sono dei gatti speciali, tre maschietti e una femminuccia, tutti trovati lungo una strada provinciale. Cercano un’adozione per la vita, sono belli, neri e portano anche fortuna.

Passiamo ora alle adozioni. Rose è una husky che proviene da un sequestro di un anno fa: nonostante alcune difficoltà nella vita precedente ha mantenuto un carattere forte e meraviglioso. Mora, Lampone e Mirtillo sono cuccioli di simil labrador di circa due mesi: la mamma è stata trovata sola senza microchip e proprietario e ora cercano tutti una famiglia. Gino Paoli, per i suoi 90 anni, ci apre le porte di casa: conosceremo la sua famiglia pelosa, composta da Nana, Luna e Leila.