(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 *Scuola =*

*Giuseppe Buondonno (Avs ):*

*Stiamo dalla parte dei docenti precari.*

*Mai un simile caos e così tante ingiustizie nelle nomine nella scuola

italiana*

Mai si era visto un caos simile e tante ingiustizie nelle nomine dei

docenti del nostro Paese.

Per questo, oggi gli insegnanti precari saranno in piazza, in tante città.

Iniziative partite dagli idonei al concorso ordinario del 2020, ma che

coinvolge tutto il precariato, per non cedere a chi vuole dividere i

lavoratori della scuola. Chiedono dignità, trasparenza, uniformità di

trattamento e un percorso omogeneo e chiaro per l’immissione in ruolo; che

non deve più essere l’attuale mercato di titoli. Hanno tutte le ragioni.

Lo afferma il responsabile scuola di Sinistra Italiana Giuseppe Buondonno.

La scuola pubblica sta in piedi, nonostante gli attacchi, i tagli e la

privatizzazione di questi anni e in particolare di questo governo, anche –