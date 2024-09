(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 ROMA, SCURRIA (FDI): SGOMBERO EX HOTEL CINECITTÀ, VITTORIA DELLO STATO

“Lo sgombero dell’ex Hotel Cinecittà, avvenuto qualche giorno fa, rappresenta una vittoria dello Stato. Con i cittadini del Municipio VII e alla presenza di Don Antonio Coluccia, questo pomeriggio ci siamo riuniti nei pressi di via Eudo Giulioli per trascorrere ore di spensieratezza, vivere a pieno il territorio e per ribadire che non c’è spazio per chi occupa abusivamente e delinque. Con la collaborazione del Prefetto, delle forze dell’ordine e dei nostri cittadini operiamo incessantemente da mesi, per porre fine al far west delle occupazioni. Lavoriamo per una Roma in cui le regole siano rispettate e dove le istanze di chi abita i territori siano ascoltate. Costruiamo un futuro in cui la legalità e la coesione sociale prevalgano sempre su ogni forma di illegalità”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.

