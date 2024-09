(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

LA SERIE C NOW PUNTA SULLA DOMENICA POMERIGGIO CON DIRETTA-GOL SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Sei gare live alle ore 15, trasmesse in contemporanea anche su un unico canale di diretta gol, altre 5 alle 17.30

Firenze, 27 settembre 2024. La Serie C NOW si riavvicina alla sua grande tradizione. Nelle case degli italiani torna il calcio della domenica pomeriggio. Un ritorno alle origini, alle storiche abitudini dei tifosi italiani, che porta la Serie C NOW al centro del pallone nostrano, legando ancora di più le storie e il suo racconto all’innovazione, grazie al forte sostegno televisivo di Sky Sport.

Ogni giornata vedrà sei gare disputate in contemporanea domenica alle 15 e saranno tutte trasmesse anche con la modalità Diretta Gol su Sky (canale 202) e in streaming su NOW. Altre 5 gare alle 17.30. Stessi orari e stessi numeri al sabato, al fine di concentrare al massimo le gare nel weekend.

Diretta Gol di Sky tornerà già domenica 29 settembre alle 20:45 su Sky Sport Calcio (canale 202) e NOW, nell’ultimo turno “serale” di avvio stagione. Tifosi e appassionati, dunque, potranno seguire Avellino-Foggia, Potenza-Crotone, Catania-Monopoli, Virtus Verona-Atalanta U23, Giugliano-Team Altamura e Giana Erminio-Union Clodiense senza perdersi giocate, gol ed emozioni dai campi.

Da domenica, con Trento-Triestina, debutta in Serie C NOW la partita delle 12:30 che, per tutta la stagione, accompagnerà i sostenitori delle sessanta squadre di C.

