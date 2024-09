Conferenza Stampa: presentazione Giornate FAI d’autunno

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Autunno: importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

La manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione. La Delegazione FAI Senigallia aprirà 6 beni in 5 Comuni; in occasione della conferenza stampa verranno presentati i luoghi, gli eventi collaterali, le associazioni che hanno collaborato e le modalità di partecipazione.

Il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti,

invita i rappresentanti degli organi di informazione e stampa per

venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 12,00

presso la Sala Consiliare “G. Orciari”- Piazza Roma 8

sull’argomento in oggetto.

Interverranno alla conferenza stampa:

il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti;

l’Assessore alla Cultura, Riccardo Pizzi;

I Sindaci dei comuni di Ostra, Ostra Vetere, Corinaldo e Montemarciano;

Simone Ceresoni Dirigente scolastico Istituto Corinaldesi Padovano, studenti e insegnanti;

Lorenzo Savini Dirigente scolastico Liceo Enrico Medi, studenti e insegnanti;

Cristina Basconi Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Montemarciano, studenti e insegnanti;

Marilena Andreolini Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Ostra, studenti e insegnanti;

Caterina Vespoli Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Corinaldo, studenti e insegnanti.