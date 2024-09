(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Clima e agricoltura, Petrucci (Fdi): “Niente lezioni da chi per anni è stato immobile”

In tema di contrasto al cambiamento climatico e sostegno al settore dell’agricoltura noi non dobbiamo prendere lezioni da nessuno, specialmente dalla sinistra che quando era al governo non ha fatto nulla e ora si perde in chiacchiere. A parlare, per il governo Meloni, sono i fatti: con il decreto siccità abbiamo messo mano a criticità ferme da anni e puntato sull’innovazione attraverso le TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, che renderanno le nostre piante più forti e resilienti agli agenti esterni; con il decreto agricoltura abbiamo stanziato 500 milioni in supporto del settore. E poi, a chi continua ad accusarci di essere negazionisti, ribadisco che il nostro è stato l’unico e solo governo ad approvare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che verrà anche finanziato con la prossima legge di bilancio. Adesso sarà la volta della legge sul clima: sarò relatrice del provvedimento in commissione ambiente e mi ha fatto piacere ricevere proposte di legge anche dalla sinistra. Evidentemente, si sono accorti di aver fatto ben poco in passato.

E’ quanto dichiarato da Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, ospite della trasmissione de La7 L’aria che tira.

