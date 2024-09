(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Bologna, arrestato il detenuto del carcere minorile evaso dall’ospedale

Sant’Orsola ieri sera. Plauso del sindacato FSA CNPP che chiede anche

urgenti riflessioni politiche.

ROMA, 27 sett 2024 – Il detenuto dell’istituto penale per i minorenni

di Bologna,

maggiorenne e di origini pugliesi, evaso nella tarda serata di ieri

dall’ospedale Sant’Orsola dov’era stato condotto per accertamenti clinici

dopo aver subito in mattinata un’aggressione da parte di altri reclusi, è

stato arrestato nel pomeriggio odierno, presso la stazione ferroviaria,

dalle forze dell’ordine che, con apprezzabile impegno, erano alle ricerche

su tutto il territorio.

A darne notizia è la Federazione Sindacati Autonomi CNPP che chiede

maggiori garanzie e tutele per il personale di Polizia Penitenziaria di

stanza all’istituto bolognese, che da tempo opera in situazioni lavorative

precarie, dettate da problematiche organiche, strutturali e logistiche.

Non vogliamo entrare nel merito della delicata vicenda – continuano

Domenico Pelliccia e Giuseppe Merola rispettivi Segretario Generale

Aggiunto e Segretario Nazionale del sindacato – ma occorre un cambio di

passo su quanto sta avvenendo in diversi Istituti del Paese. L’impegno

dell’Amministrazione è riconoscibile, ma servono risposte politiche urgenti

tese ad assicurare condizioni equilibrate di lavoro e di vivibilità,

nell’interesse comunitario. La Giustizia Minorile deve ritornare un punto

di riferimento per l’intero sistema dell’esecuzione penale europeo.

*——————————————-*

*Giuseppe MEROLA*