Agenzia regionale 1027.24 ciliento_aeroporti

Ciliento: "Grazie alla condivisione delle strategie tra AdP e Regione Puglia, gli aeroporti pugliesi diventano sempre più moderni, sicuri e attrattivi"

Nota dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento:

“Una visione strategica comune e una proficua capacità di confronto e collaborazione. Questo ha portato agli importanti annunci che si sono susseguiti questa settimana da parte di Aeroporti di Puglia, accolti dalla Regione Puglia con estrema soddisfazione, perché confermano che si è lavorato e si sta lavorando bene per la crescita del territorio pugliese.

Il 23 settembre gli scali di Bari, Brindisi e Foggia hanno registrato più di 40mila passeggeri in un solo giorno, con circa 250 movimenti tra arrivi e partenze: dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato ottimo che è anche frutto di tutto l’impegno della Giunta per la destagionalizzazione del turismo e per rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti. Abbiamo investito nell’intermodalità, potenziando i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. E presto anche i collegamenti su ferro saranno più efficaci perché, oltre all’Aeroporto di Bari, pure l’Aeroporto del Salento avrà una stazione ferroviaria. Aeroporto per il quale è stato annunciato un importante intervento infrastrutturale che garantirà un servizio ai passeggeri sempre più moderno ed efficiente. E’ stato infatti pubblicato da Aeroporti di Puglia un bando per la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, dove al primo piano troveranno spazio nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che ne renderà più rapido ed efficiente il controllo e innalzerà gli standard di sicurezza.