COMUNICATO STAMPA

30 SETTEMBRE: ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA CONSEGNA DEI PREMI DI LAUREA IN MEMORIA DEL NOTAIO MARCELLO ZATTI

Alle 16.30 in Sede centrale (Aula della Bandiera). Istituiti dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali grazie al contributo del “Comitato in ricordo del Notaio Marcello Zatti”

Parma, 27 settembre 2024 – Lunedì 30 settembre all’Università di Parma è in programma la cerimonia di consegna dei premi di laurea in memoria del Notaio Marcello Zatti, scomparso nel 2020 a soli 39 anni.

L’appuntamento è per le 16.30 nella Sede centrale dell’Ateneo (Aula della Bandiera, via Università 12, primo piano).

Istituiti dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali grazie al contributo del “Comitato in ricordo del Notaio Marcello Zatti”, i premi sono destinati a laureate/i del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Parma.

Si tratta di 2 premi di 2.800 euro ciascuno, per studentesse e studenti laureati in Giurisprudenza nell’anno accademico 2022/2023 con una tesi su temi di diritto civile o commerciale.

Vincitori sono risultati Michele Piccolo con la tesi Le penali testamentarie e Letizia Lombardi con la tesi Persona giuridica amministratore di società di capitali.

I premi vogliono costituire un riconoscimento per l’attività di elaborazione della tesi e sono rivolti a incoraggiare l’interesse per la ricerca e per l’approfondimento, con particolare riferimento ad argomenti di rilevanza notarile, delle neo laureate e dei neo laureati in Giurisprudenza.

La Commissione giudicatrice era composta dai docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Cristina Coppola e Andrea Natale e dal notaio Giovanni Aricò indicato dal “Comitato in ricordo del Notaio Marcello Zatti”.

