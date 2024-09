COMUNICATO STAMPA -B2CHEESE 2024: CONVEGNO DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO DI ATS BERGAMO SULL’EXPORT LATTIERO-CASEARIO EXTRA UE

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

B2CHEESE 2024: CONVEGNO DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO DI

ATS BERGAMO SULL’EXPORT LATTIERO-CASEARIO EXTRA UE

Bergamo, 26 settembre 2024 –

Oggi, dalle 16:30 alle 18:30 presso la Sala Caravaggio in Fiera a Bergamo, in

occasione del B2CHEESE 2024, il Dipartimento Veterinario di ATS Bergamo

ha organizzato un convegno dal titolo “Esportazione dei prodotti lattiero-

caseari verso i paesi Extra-UE: normativa e certificazioni sanitarie.”

Nel corso del Convegno saranno descritte le principali disposizioni nazionali e

comunitarie, che regolano le modalità di rilascio delle certificazioni sanitarie

da parte dei Veterinari Ufficiali dei Dipartimenti Veterinari, nonché le modalità

che dovranno essere seguite dalle imprese per essere inserite negli elenchi

di stabilimenti esportatori verso alcuni Paesi Terzi.

Ad aprire i lavori Massimo Giupponi, Direttore Generale di ATS

Bergamo; introduzione di Antonio Sorice, Direttore del Dipartimento

Veterinario e relatori i Dirigenti Veterinari Chiara Caslini e Marco Cecchetto,

Responsabile S.S. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche,

Distretto Veterinario “A”, sempre di ATS di Bergamo

Il commercio internazionale di prodotti alimentari deve rispondere all’esigenza

di garantire la sicurezza degli alimenti in rapporto alla tutela della salute del

consumatore, così come all’esigenza di prevenire la diffusione da un Paese

all’altro di malattie infettive trasmissibili degli animali.

In Italia, il controllo Ufficiale sui prodotti alimentari di origine animale, ai sensi

del Regolamento UE 625/2017, compete ai Dipartimenti Veterinari delle ATS,

agli Organi competenti delle Regioni e Provincie Autonome e al Ministero

della Salute; tra le funzioni dell’Autorità Competente – nel nostro caso ATS

Bergamo- vi è anche quella del rilascio dei Certificati Sanitari di esportazione,

regolamentata, in Lombardia, oltre che dal Regolamento (UE) sopra citato,

anche dalla Deliberazione di Regione Lombardia n. X/7467 del 04/12/2017 –

“modalità operative per la verifica dei requisiti sanitari e il rilascio delle relative

certificazioni per l’esportazione dei prodotti a base di latte verso i paesi terzi”.

Il certificato sanitario per l’esportazione degli alimenti è un certificato ufficiale,

che accompagna i prodotti in esportazione, al fine di attestare che gli stessi

rispettino i requisiti zoosanitari, igienico-sanitari e di processo, stabiliti dal

Paese di destinazione.

Generalmente, i modelli di certificato sanitario utilizzabili per l’esportazione di

animali e prodotti sono concordati con le Autorità Competenti del Paese

Terzo di destinazione; alcuni Paesi richiedono, inoltre, che tutti gli stabilimenti

coinvolti nella filiera di certificazione siano iscritti in una lista detenuta e

comunicata al Paese stesso di destinazione delle merci.

Dai dati del Dipartimento Veterinario emerge che, in provincia di Bergamo,

sono 13 gli stabilimenti che esportano prodotti a base di latte verso 74 paesi

terzi.

Nel 2023 sono stati rilasciati circa 3500 certificati di esportazione annui – un

singolo certificato emesso può comprendere l’autorizzazione all’export di

diversi prodotti. Si tratta di un dato stabile negli ultimi 4 anni, tuttavia con un

incremento delle quantità di prodotti lattiero-caseari esportati (media di + 4%

di tonnellate di prodotto all’anno negli ultimi 4 anni.

Massimo Giupponi, Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della

Salute di Bergamo:

“ATS Bergamo, attraverso il Dipartimento Veterinario, assolve il proprio

mandato di accertare che i prodotti di origine animale che raggiungono i

consumatori sono sicuri. Un compito che prevede attività che vanno dalla

verifica degli animali in allevamento ed in alpeggio, durante le fasi di

produzione e trasformazione nei caseifici, al controllo durente tutte le fasi di

distribuzione, commercializzazione e vendita dei prodotti. In un periodo come

quello attuale, che vede i Professionisti impegnati incessantemente per far

fronte alle note emergenze in corso, ATS Bergamo garantisce il massimo

standard di efficacia ed efficienza del Servizio a salvaguardia delle attività

commerciali e a tutela dei consumatori i quali, come dimostrano le quantità in

aumento dell’export, premiano la capacità di espressione di qualità e di

tradizione dei nostri prodotti. La bergamasca, unica area in Europa, vanta la

produzione di ben 9 formaggi a denominazione, esprime al meglio le proprie

potenzialità in un settore “vivo e vivace“.

