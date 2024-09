(ARC) Eventi: Bini, “Gusti di frontiera” promuove turismo e cultura in Fvg

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

Al taglio del nastro anche l'assessore regionale Sebastiano

Callari

Gorizia, 26 sett – “Gorizia si conferma citt? di richiamo

turistico internazionale e citt? capitale dei sapori dal mondo

anche grazie a ‘Gusti di frontiera’: la manifestazione conferma,

infatti, la capacit? di questo centro mitteleuropeo di attrarre

visitatori da tutta la regione e da ben oltre i suoi confini,

complici la sua cultura, la sua storia e il suo fascino. ? un

‘carattere’ peculiare, quello che la caratterizza, che tra pochi

mesi sar? al centro di un altro evento di straordinaria capacit?

magnetica, ‘Go!2025 Nova Gorica Gorizia Capitale europea della

cultura’, sul quale la Regione ha puntato moltissimo”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Attivit? produttive e Turismo

del Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che questo

pomeriggio ? intervenuto a Gorizia, in piazza Sant’Antonio,

all’inaugurazione della diciannovesima edizione di “Gusti di

frontiera”, evento al quale ha preso parte anche l’assessore

regionale Sebastiano Callari.

Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale

Mauro Bordin, il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il sindaco

di Nova Gorica Samo Turel, il presidente della Camera di

commercio Venezia Giulia Antonio Paoletti, il presidente della

Fondazione Carigo Alberto Bergamin e la madrina della

manifestazione, la giornalista di Italia 1 Tessa Gelisio.

“Continuiamo a investire con convinzione sul turismo – ha detto

ancora Bini -, con riscontri che ci premiano; i numeri sono

chiari e sono pi? che confortanti: durante l’ultima estate, il

comune di Gorizia ha visto crescere le presenze turistiche del

7,9%. In numeri interi, nel periodo estivo, si ? arrivati a quota

36mila presenze di turisti in citt?. A differenza di quanto

avviene nel resto della regione, a Gorizia si ? registrato un

forte aumento di presenze di turisti italiani (+10,1%) e una

crescita pi? contenuta ma altrettanto importante di stranieri

(+4%). Un successo che non ? frutto del caso, ma che arriva a

seguito di un lavoro lungimirante e puntuale: il nostro lavoro,

in piena sinergia con gli operatori turistici e le imprese”.

“Gusti di frontiera ? una delle espressioni di ci? che ? Gorizia,

citt? dai mille volti e dalla lunga storia, che oggi come ieri fa

della diversit? e del confine e i suoi punti pi? forti.

L’appuntamento che ci attende per il 2025 ha il suo cuore proprio

nell’opportunit? della crescita fornita da un territorio fertile,

resiliente da sempre” ha osservato, a margine, Callari.

Un grande ritorno alle origini ? rappresentato da “Gusti in

Piazza”. Le piazze Cavour e Sant’Antonio ospiteranno gli stand

istituzionali, tra tutti “Io Sono Fvg”, a cura di PromoturismoFvg

che quest’anno affianca “Gusti di Frontiera” da vero e proprio

partner: nello stand, accanto alla promozione turistica – con

informazioni sul territorio e l’organizzazione di visite guidate

sui luoghi pi? iconici di Gorizia e la sua storia

transfrontaliera – si terranno degustazione di prodotti

d’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

“Gusti di Frontiera” anima Gorizia fino al 29 settembre con 350

stand in rappresentanza di 45 diversi Paesi dai 5 continenti,

radunati, come da tradizione, in 14 “Borghi” distribuiti

nell’intera superfice del centro citt?.

