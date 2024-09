(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

Terra Madre 2024: Cia, “Essere Natura” è stare dalla parte degli agricoltori

La Confederazione dal Salone del Gusto: basta pregiudizi e fake news, il comparto è fondamentale per la

sostenibilità

Roma, 25 set – Stare dalla parte degli agricoltori, isolando atteggiamenti ideologici e fake news,

contribuendo tutti al recupero di una rinnovata fiducia nei confronti del comparto. È l’agricoltura, con i suoi

produttori, l’ago della bilancia tra uomo e natura, tra sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale,

produttività ed ecosistemi globali. Questo vuol dire per Cia-Agricoltori Italiani “Essere Natura”, tema

dell’edizione 2024 di Terra Madre Salone del Gusto dove la Confederazione torna, da domani al 30

settembre al Parco Dora di Torino, con un grande spazio espositivo, allo Stand P, tra show cooking,

degustazioni e mostra-mercato dei prodotti tipici delle aziende associate.

“Occorre restituire dignità agli agricoltori e agli allevatori -è il commento del presidente nazionale

di Cia, Cristiano Fini, alla vigilia della manifestazione-. Non c’è altro modo -spiega- per accompagnare

davvero, e non ostacolare, la transizione green del comparto. In altri termini, prima di tutto: riconoscendo il

giusto reddito ai produttori; intervenendo su una narrativa della zootecnia che la vuole per forza

inquinante, mentre in Europa l’incidenza degli allevamenti sulle emissioni complessive è del 7%, e

agevolando, senza pregiudizi e alibi, le Tea (Tecniche di evoluzione assistita) che rappresentano il futuro

dei campi, grazie a piante sempre più resistenti ai cambiamenti climatici”.

E ancora, per Cia, sarebbe servita una diversa riflessione anche rispetto alla legge Ue sul ripristino

della natura, visto che pretende venga recuperato almeno il 20% delle aree terresti e marittime Ue entro il

2030 e tutti gli ecosistemi degradati entro il 2050, ma non tiene conto di quanto gli agricoltori affrontano

per preservare biodiversità e paesaggio da climate change ed erosione, per garantire a tutti cibo sano e di

qualità, nonostante la fase di profonda instabilità geopolitica ed economica. Senza trascurare tutta la

grande emergenza animali selvatici che necessita di un Piano nazionale di gestione del

sovrappopolamento delle specie, dai cinghiali ai lupi, che tuteli il settore zootecnico e le comunità rurali,

garantendo allo stesso tempo la salvaguardia delle peculiarità faunistiche dei territori.

“Equilibrio è la parola chiave -riprende Fini- ed è per questo che ci battiamo da tempo, nel rispetto

della natura, a tutela degli agricoltori custodi del territorio, a protezione di una filiera agroalimentare

globale sicura e giusta, per cibo sano e buono accessibile a tutti, contro gli sprechi e il consumo di suolo,

per un accesso equo e sostenibile alla terra e alle risorse del pianeta. Una lotta contro il tempo rispetto

alla previsione dei 582 milioni di persone malnutrite entro il 2030, ma che affrontiamo anche partecipando

ogni volta all’impegno di Terra Madre, dando volto e voce all’agricoltura migliore, valorizzando le

produzioni tipiche regionali tra storia, cucina e tradizioni”.