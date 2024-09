ROMA, CASINI-LEONCINI-NOBILI (IV): SU QUESTIONE SICUREZZA CITTÀ ANCORA IMPREPARATA A SFIDA GIUBILEO

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

Il terribile episodio della donna aggredita in un sottopasso vicino Porta Pia all’alba di domenica ci riporta drammaticamente, ancora una volta, sul tema della sicurezza nella nostra città e dello stato di degrado in cui versano molti luoghi pubblici, anche in pieno centro, come in questo caso. Abbiamo fiducia nelle forze dell’ordine e stima del ministro Piantedosi, ma dobbiamo purtroppo constatare che da quando c’è il governo Meloni tutti i reati sono cresciuti in modo significativo: più rapine, più furti, più aggressioni, sono aumentati, rispetto al 2022, persino gli omicidi volontari. Roma conferma questa tendenza negativa e di certo non è ancora pronta da questo punto di vista ad affrontare la grande sfida del Giubileo, con milioni di turisti in arrivo e il rischio che i reati crescano in modo esponenziale il prossimo anno. L’Amministrazione capitolina deve certamente fare la sua parte – molto, ad esempio, può fare sul fronte del contrasto al degrado – ma ci chiediamo soprattutto quali strategie e quali misure intendano prendere Governo e Prefettura per cambiare linea, invertire il trend e restituire finalmente ai cittadini un senso di maggiore sicurezza e controllo del territorio”. Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, e Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio.