MARTEDI’ 1° OTTOBRE CONFERENZA IN SENATO SU SANITA’ E TERZO SETTORE

LA SFIDA DELLA NUOVA SANITÀ:

DIALOGARE CON IL TERZO SETTORE

Roma, martedì 1 ottobre 2024

Ore 17.30 conferenza stampa

SALA “CADUTI DI NASSIRYA”

presso il SENATO DELLA REPUBBLICA

PIAZZA MADAMA, ROMA

INTERVERRANNO:

INTRODUCE:

Sen. Lucio Malan

Presidente Gruppo FDI Senato

della Repubblica

Sen. Francesco Zaffini

Presidente della 10ª Commissione

permanente (Affari sociali, sanità,

lavoro pubblico e privato,

previdenza sociale)

Sen. Ignazio Zullo

Capogruppo di FdI in 10ª Commissione

Lavoro e Sanità

Sen. Guido Quintino Liris

Commissione di inchiesta su emergenza

sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2

Sen. Antonio Guidi

Neurologo, neuropsichiatra infantile e

compontente della 10ª Commissione

permanente (Affari sociali, sanità, lavoro

pubblico e privato, previdenza sociale)

On. Luciano Ciocchetti

Vicepresidente XII° Commissione

Camera dei Deputati (Affari sociali,

sanità, lavoro e previdenza sociale)

Dott.ssa Arianna Tarquini

Presidente SALUTE PLUS APS

Maggior Generale

Vincenzo Campagna

On. Bruno Molea

Presidente Nazionale AICS

Direttore CELIO – Policlinico

Militare di Roma

Sen. Avv. Luigi Vitali

Emanuele Blandamura

Già Presidente del Consiglio di

Garanzia del Senato della Repubblica

ed Avvocato Penalista

Campione Europeo pugilato

Ambassador FPI e consigliere Opes

On. Francesco Rocca*

Già Senatore e AD FUSP

Fondazione Unicampus San

Pellegrino

Presidente della Regione Lazio

Dott. Massimiliano Maselli*

Dott. Antonio Saccone

Assessore all’Inclusione sociale e

Servizi alla persona della Regione Lazio

Dott.ssa Silvana

De Antoniis

Psicoterapeuta e

Responsabile del Progetto

“Parliamone Insieme”

Dott. Commercialista

Alessio Silvestri

Revisore dei Conti

MODERA:

La giornalista

Silvia Roberto

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o

ad organi del Senato medesimo. L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta streaming al link https://webtv.senato.it e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano

