L’Ottetto per archi Op.20 di Mendelssohn e Souvenir de Florence di Ciaikovskij nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 *L’O**ttetto per archi Op.20 **di Mendelssohn e Souvenir de Florence di

Ciaikovskij nella Sala Maestra di Palazzo Chigi ad Ariccia*

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” propongono una nuova

produzione dell’*Ottetto per archi op.20 *di *Mendelssohn* e del *Sestetto

per archi op.70 “Souvenir de Florence”* di *Ciaikovskij* nella *Sala

Maestra* del *Palazzo Chigi* di *Ariccia*.

*Domenica 29 settembre*, alle *ore 19:00*, per il terzo appuntamento della

Stagione Autunnale due eccellenti violinisti, l’ucraino *Oleksandr Semchuk *e

la russa *Ksenia Milas*, con un gruppo di giovani talenti, *Gloria

Santarelli *e *Gabriele Lucarelli *violini, *Alessandro Acqui *e *Mariama

Coly* viole, *Jacopo Gaudenzi *e* Mattia Geracitano* violoncelli, saranno i

protagonisti di questa nuova interpretazione del capolavoro che il

sedicenne Mendelssohn compose nel 1825 per Ottetto d’archi, una formazione

inedita nella storia della musica precedente, e dell’unico Sestetto d’archi

composto nel 1890 dal cinquantenne Ciaikovskij.

Una straordinaria nuova produzione che “I Concerti” offrono al pubblico

degli “Sfaccendati” e che si potrà ascoltare solo al Palazzo Chigi di

Ariccia.

“I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” sono organizzati dalla Coop

Art di Roma con il patrocinio ed il sostegno del Ministero della Cultura,

della Regione Lazio e del Comune di Ariccia.