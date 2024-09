[Comune Palermo] Sport. Palermo International Half Marathon, dichiarazione assessore Anello

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Il record di iscritti soprattutto dall’estero all’XI Palermo international

half marathon confermano il prestigio internazionale della competizione che

l’amministrazione comunale sostiene per promuovere la città anche in chiave

di turismo sportivo. Un plauso agli organizzatori pure per la valenza

solidale dell’iniziativa che prevede una raccolta fondi per acquistare

un’auto da donare alla Missione femminile di Speranza e Carità, oltre a

momenti di animazione e folclore. Una grande festa di sport e inclusività,

un motivo in più per partecipare e visitare Palermo”.

Lo dichiara l’assessore al turismo e sport Alessandro Anello intervenuto

questa mattina alla presentazione della manifestazione nella sala

Borsellino dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello

Spettacolo.

Foto

[image: Foto presentazione.jpg]