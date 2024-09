DiviNazione Expo. Lollobrigida: “Tutto questo è Italia, mostriamolo al mondo

(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Quarta giornata di appuntamenti per la vetrina delle eccellenze italiane organizzata dal Masaf a Siracusa

“Il G7 di solito è un evento chiuso, noi abbiamo voluto una manifestazione aperta. Contribuire alla crescita del modello di sviluppo e della sicurezza alimentare passa per il coinvolgimento di tutti gli ambiti, del mondo imprenditoriale, delle scuole, dell’università, dei centri di ricerca, di chi garantisce la sicurezza con le nostre forze dell’ordine, e anche l’abbinamento con lo sport, perché benessere significa qualità del cibo, ma anche dell’attività fisica. Tutto questo è Italia, mostriamolo al mondo”, ha detto il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a DiviNazione Expo.

La quarta giornata della vetrina delle eccellenze italiane organizzata dal Masaf a Siracusa, in occasione del G7 Agricoltura e Pesca, è iniziata nel porto, con un’esercitazione della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, a cui hanno assistito i ministri Lollobrigida e Piantedosi. Presenti anche gli studenti dell’Istituto Nautico Rizza di Siracusa, che hanno potuto osservare l’attivazione delle procedure di ricerca e soccorso aeromarittimo e antincendio dopo che un peschereccio ha simulato un incendio a bordo, con un ferito e un membro dell’equipaggio disperso in mare. La mattinata è proseguita con un denso confronto sul futuro dell’agricoltura, a cui hanno partecipato anche i ministri Ciriani e Casellati, insieme a rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee. La seconda sessione di lavori, dedicata ad agricoltura, pesca e territorio, ha visto la partecipazione del sottosegretario all’Agricoltura D’Eramo.

La giornata ha offerto numerosi appuntamenti e occasioni per approfondire il mondo delle eccellenze agroalimentari nazionali. Nel pomeriggio il ministro Francesco Lollobrigida ha premiato quali Ambasciatori della Qualità Sergio Paolantoni, lo chef Alessandro Circiello, Marta Cotarella, Simona Rapastella insieme a Maria Teresa Maschio e lo chef Seby Sorbello. La cerimonia ha avuto luogo presso lo stand del Masaf a Ortigia, in piazza Duomo, dove Albano Carrisi si è raccontato in un’intervista dal titolo “Io sono un contadino dentro”. In serata, lo spettacolo teatrale “Icaro”, presso il Teatro Comunale di Siracusa, a cura di D’aRteventi, con la partecipazione della Libera Compagnia dei detenuti-attori di media sicurezza maschile della Casa Circondariale di Messina e delle studentesse di “Liberi di Essere Liberi”.

Foto di DiviNazione Expo: http://www.flickr.com/photos/masafsocial