[Comune Palermo] Festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano – Emessa ordinanza

(AGENPARL) – mar 24 settembre 2024 L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emesso ieri l’ordinanza 1110, ad

integrazione dell’O.D. n. 1034 del 06/09/2024, per lo svolgimento della fiera

mercato, prevista a Sferracavallo dal 26 al 30 settembre prossimi, nell’ambito

dei festeggiamenti in onore dei S.S. Cosma e Damiano.

Con questo provvedimento, viene disposta la chiusura al transito veicolare

e pedonale in via Torretta nello slargo di fronte i civ. 66 e 98, per la

collocazione di n 9 posteggi in parallelo in aderenza al marciapiede,

lasciando una fascia di rispetto destinata al transito pedonale di m. 3.70.

*Ordinanze 1110 del 23/09/2024 e 1034 del 6/9/2024 in allegato.*

