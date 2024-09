(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

Grottaglie si mobilita nella lotta contro i tumori del sangue: prima edizione della "Fitwalking for AIL"

Il prossimo 29 settembre 2024, anche Grottaglie si trasformerà in un simbolo di solidarietà ospitando per la prima volta la “Fitwalking for AIL”, una camminata solidale non competitiva, aperta a tutta la comunità. L’evento, giunto all’ottava edizione a livello nazionale, si terrà in Piazza S. Annibale Maria di Francia, accanto al Palazzetto Campitelli, con inizio alle ore 9:30.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulle malattie del sangue, promuovendo la raccolta di fondi a sostegno della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti affetti da tumori ematologici. La “Fitwalking for AIL” si inserisce all’interno del progetto “Ambiente e Salute”, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Questo approccio integrato riconosce l’importanza di fattori ambientali, sociali, economici ed ecologici nel promuovere la salute umana e la sostenibilità.

AIL, Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, pone particolare attenzione alla persona malata considerata nel suo contesto globale. I fattori psicologici, sociali e ambientali giocano un ruolo cruciale nell’evoluzione della malattia e nel percorso di recupero. La consapevolezza di questa interconnessione ha spinto l’associazione a sviluppare un approccio olistico che consideri tutte queste dimensioni nella cura del paziente.

La partecipazione alla camminata è aperta a tutti, con una donazione di 10 euro; i bambini sotto i 12 anni potranno invece partecipare gratuitamente. Le iscrizioni sono già attive e si possono effettuare presso la sede AIL in via Palmiro Togliatti 23/b e presso la sede AVIS di Grottaglie Piazza del Donatore, il martedì e giovedì, dalle 18:00 alle 19:30 sino al 26 settembre.