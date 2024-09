CS, I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LA FINAL 8 DI DAVIS CUP A MALAGA – PRESS RELEASE: TEAM ITALY DAVIS CUP FINAL 8 NOMINATIONS

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 23 settembre 2024 Gli azzurri di Filippo Volandri saranno impegnati in Spagna dal 19 al 24 novembre 2024

COPPA DAVIS, FINAL 8 DI MALAGA: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Si giocherà al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’. Match live su RAI, SKY Sport e

SuperTennix

Roma, 23 settembre 2024 – Il capitano del Lavoropiù Italy Davis Cup Team, Filippo Volandri, ha

diramato la lista dei giocatori convocati per la Final 8 della storica competizione a squadre, che

si svolgerà dal 19 al 24 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín

Carpena’ di Malaga.

Questo il quintetto azzurro:

• SIMONE BOLELLI

• FLAVIO COBOLLI

• LORENZO MUSETTI

• JANNIK SINNER

• ANDREA VAVASSORI

Filippo Volandri, Lavoropiù Italy Davis Cup Team: “Quest’anno torneremo a Malaga con

l’obiettivo di onorare, come sempre, la maglia azzurra e di dare il massimo per il nostro Paese. Ci

tengo a sottolineare che queste pre-convocazioni sono basate sull’attuale ranking. Da qui a

novembre raccoglierò tutti gli elementi che mi consentiranno di fare le convocazioni definitive,

sulla base della condizione fisica e mentale dei nostri ragazzi. La rosa è composta da giocatori

importanti e tutti di altissimo livello, su cui so di poter contare. Stiamo tutti lavorando per arrivare

pronti all’appuntamento con la Final 8. Nei quarti dovremo affrontare l’Argentina, una squadra

importante: Guillermo Coria ha a disposizione singolaristi di assoluto valore come Cerundolo,

Etcheverry, Baez e un doppio di qualità come quello composto da Molteni e Gonzalez. Noi, però,

abbiamo una squadra forte, composta da ragazzi eccezionali che formano un gruppo che proprio

nella coesione trova la sua forza. Non posso dunque che guardare con ottimismo a novembre e

al futuro della Coppa Davis”.

IL PROGRAMMA DI GIOCO – I quarti si giocheranno dal 19 al 21 novembre. Il 22 e 23 novembre

si disputeranno le semifinali mentre domenica 24, alle ore 16, andrà in scena la finale.

Questo, nel dettaglio, il quadro completo dei quarti (lo schedule, con data e orario di ciascun tie,

verrà comunicato prossimamente da ITF):

ITALIA vs Argentina

USA vs Australia

Canada vs Germania

Spagna vs Olanda

COPERTURA TV – Sarà possibile seguire tutta la competizione in diretta tv su Sky Sport così come

su SuperTennix, la piattaforma streaming della FITP e – sempre in streaming – anche su Now.

Inoltre, le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport).