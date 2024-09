Crollo palazzina, Gasparrini (Federcasalinghe): dolore e rabbia per tragedia Saviano, garantire per legge eliminazione totale delle bombole a gas nelle abitazioni

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

A Saviano (NA) a seguito dello scoppio di una bombola del gas presente in un’altra abitazione, registriamo la morte di una mamma e di due dei suoi figli. Il terzo figlio di due anni è ricoverato per gravi ustioni così come il padre.

Sull’accaduto la Presidente Federcasalinghe/Obiettivo Famiglia, On. Federica Gasparrini, dichiara “L’Associazione esprime dolore e rabbia per questa ennesima tragedia” – e prosegue – “A tal proposito abbiamo convocato con estrema urgenza, il giorno 25 settembre 2024, il Comitato Esecutivo Nazionale per assumere decisioni su iniziative risolutive che chiamino alla responsabilità il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sotto il cui Ministero ricade l’Edilizia Pubblica e Privata”. Conclude Gasparrini, “E’ una vergogna parlare di assicurazione obbligatoria sulla casa, e non garantire per legge e con finanziamenti l’eliminazione totale delle bombole del gas dalle abitazioni, che rappresentano un vero pericolo sia per le famiglie che le hanno in casa, sia per tutte le abitazioni circostanti”.

Così in una nota la Presidente di Federcasalinghe/Obiettivo Famiglia, On. Federica Gasparrini.