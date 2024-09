Coldiretti Calabria: premio Oscar Green 2024 “Radici per il futuro” – Grande attesa per la finale regionale presso GAYA – Mondo di Unione a Calanna (RC)

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

lun 23 settembre 2024

finale regionale presso GAYA – Mondo di Unione a Calanna (RC) –

Giovedì 26 settembre p.v. ore 17.00

L’appuntamento per l’Oscar Green 2024 è giovedì 26 settembre p.v. alle ore 17.00 con la finale

regionale del premio di Coldiretti Giovani Impresa Calabria. Suggestiva la location nella cornice

paesaggistica dello Stretto: GAYA – Mondo di Unione a Calanna (RC). Una sede ricca di

biodiversità, che si fa notare per i suoi uliveti secolari che la rendono particolarmente attraente.

Oscar Green è il premio che valorizza il lavoro di tanti giovani che hanno scelto l’Agricoltura e

l’agroalimentare con uno sguardo attento alla multifunzionalità. . Obiettivo dell’iniziativa è dunque

promuovere l’agricoltura sana con tante idee innovative di giovani agricoltori. “Radici nel futuro”

significa solidità su cui costruire il futuro.

Saranno premiate le aziende agricole calabresi che con le loro idee contribuiscono a innovare,

migliorare e dare dinamismo all’offerta del settore agricolo.