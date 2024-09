Camera dei Deputati: Agenda di domani martedì 24 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 23 Settembre 2024

PRESIDENTE

📌11, Roma, direzione generale INPS. Partecipazione alla Presentazione del XXIII Rapporto annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

AULA

📌12.30 seduta comune per elezione di un giudice della Corte costituzionale :

📌14.30 esame e voto Pregiudiziali al DL Salva infrazioni

A seguire voti:

👉Ddl Valutazione studenti

👉Mozione Cittadinanza

👉Mozione Diritto allo studio

👉 Relazione insindacabilità Vittorio Sgarbi

👉Ddl Lavoro

👉Pdl Sommergibile Scirè

👉Mozioni Stellantis

👉Mozioni parità di genere

👉Istituzione Commissione inchiesta rischio idrogeologico e sisma

COMMISSIONI

📍9.30_Giustizia e Finanze_Obblighi derivanti da atti UE, audizioni

📍10_Affari costituzionali_Audizioni di giuristi in tema di separazione delle carriere

📍11.30_Affari costituzionali e Giustizia_Funzioni della Corte dei Conti: audizione Busia, presidente ANAC e altri esperti

📍11.30_Antimafia_Audizione di Francesca Fagnani su criminalità a Roma

📍12_Affari esteri e Difesa_Finanziamento delle missioni internazionali (previste votazioni)

📍12.10_Ambiente e Attività produttive_Audizioni in tema di energia nucleare e transizione energetica

📍12.30_Affari esteri_Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli sull’Indo-Pacifico

📍Dopo le 14_Bilancio_Voto sul documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla riforma della governance economica europea

GIUNTA REGOLAMENTO

👉Al termine delle votazioni pomeridiane dell’Assemblea. Odg: seguito dell’esame dell’ipotesi di modifica del Regolamento

EVENTI

📍10.30 Sala Matteotti. Convegno: Cashless experience: frictionless is the new black. Innovazione e sicurezza dei pagamenti digitali per un’esperienza senza limitazioni. On. Osnato

📍10.30 Sala Refettorio Convegno: Celebrazione 90 anni SIAARTI. On. Cappellacci

📍11 Sala Cenacolo. Convegno: dimore storiche: volano per il turismo diffuso. Presentazione della piattaforma servizi ADSI. On. Mollicone

📍14.30 Aula dei gruppi. Convegno: la violenza sulle donne: normativa, deontologia, istituzioni. Gruppo FdI

CONFERENZE STAMPA

📍11.30 Presentazione associazione “Identità fotografiche”. Alessandro Amorese

📍16 Presentazione summit Women20 Brasile Rio de Janeiro. La parità di genere al centro dei temi mondiali. Chiara Braga

📍17.30 Presentazione libro “Io non muoio”. Martina Semenzato

📍19 Presentazione del libro “Qashqai” Una Nazione nella Nazione Nomadi dell’Iran di Anna De Stefano. Alessandro Giglio Vigna