PESI – Lavinia Magistris chiude il suo Mondiale all’11° posto

Lavinia Magistris chiude il suo Mondiale all’11° posto

Per l’Azzurrina un totale di 196 kg nella categoria fino a 64 kg

Roma, 22 settembre 2024

Lavinia Magistris chiude il suo Campionato Mondiale Junior in corso a Leon, in Spagna, all’11° posto nella categoria fino a 64 kg con un’ottima prova complessiva di 5 prove valide su 6. Per lei un totale di 196 kg, 88 di strappo e 108 di slancio. Oro alla colombiana Segura Grueso con 231, argento alla statunitense Estep con 222, bronzo alla ecuadoriana Palacios Dajome con 218.

Due prove valide nella prima specialità, la prima a 84, la seconda fallita a 86 mentre con la terza si migliora a 88. Nello slancio poi tre prove valide su tre per Lavinia Magistris, a 102, 106 e infine a 108 kg che le fanno chiudere all’11° posto in classifica finale.

